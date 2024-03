Chuva no RJ: em alerta, Petrópolis tem alagamentos e deslizamentos; vídeo

Petrópolis, no Rio de Janeiro, está em estado de alerta com as intensas chuvas que atingem a região. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou na noite desta sexta-feira (22) que está a caminho da cidade para acompanhar a situação.

O que aconteceu

Castro fez o anúncio em vídeo publicado no X: "Estou seguindo para Petrópolis agora, para a região serrana, para acompanhar de perto a questão das chuvas. Corpo de Bombeiros está 100% mobilizado lá. Estamos levando mais equipes. "Determinei também que a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela mande kits de limpeza, kits de higiene", disse.

Já choveu mais de 200 milímetros na cidade, destacou o governador. "Você que está em um lugar seguro, evite sair de casa. E você que está em um local de risco ou que ouviu a sirene, procure um lugar seguro para você ficar", acrescentou.