Defesa Civil alerta para chuvas intensas no Sudeste; RJ preocupa

A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta para as fortes chuvas que vão atingir a região Sudeste entre hoje (21) e sábado (23).

O que aconteceu

Chuvas intensas devem atingir região Sul e Sudeste. A Defesa Civil Nacional colocou um alerta para as fortes chuvas que vão atingir São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região, a previsão é de queda de mais de 200 mm de chuva.

Risco hidrológico é alto no Rio e em São Paulo. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais espera que "acumulados expressivos" de chuva caiam sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro Fluminense (com destaque para a Região Serrana), Sul Fluminense (RJ) e Vale do Paraíba (SP).