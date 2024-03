'É impossível resolver o problema de Petrópolis', diz Castro após chuvas

Cláudio Castro disse que ligou para o presidente Lula (PT) e que "não há do que reclamar" em relação ao suporte do governo federal. "Nesse momento, a ajuda que pedimos foi do Exército. O Exército já está reunido na prefeitura [de Petrópolis]".

Petrópolis em alerta

A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está em estado de alerta com as intensas chuvas que atingem a região desde a quinta-feira (21). Um deslizamento no bairro Independência, nesta sexta-feira (22), deixou três pessoas mortas.

Os bombeiros ainda buscam por outras duas pessoas vítimas do desabamento, informou o Comitê de Chuvas do RJ. Outras quatro pessoas foram resgatadas com vida no mesmo bairro.

A operação de buscas conta com quarenta militares especializados em salvamento em desastres. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros auxiliam a ação.

A Defesa Civil do município contabilizou 109 registros de ocorrências por conta da chuva desde quinta até às 19h45 desta sexta, sendo 75 deslizamentos. Houve registros de deslizamento nos bairros Araras, Independência, São Sebastião, Itamarati, Quitandinha, Estrada da Saudade e Castelanea.