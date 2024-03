Lula lamenta mortes pelas chuvas no RJ e ES e diz que está de 'prontidão'

As fortes chuvas que atingiram o Rio e o Espírito Santo no fim de semana deixaram ao menos 12 mortos até esta noite. No ES, sete pessoas estão desaparecidas.

Petrópolis. Na cidade da região serrana do RJ, quatro pessoas de mesma família morreram devido a um soterramento no bairro da Independência. Uma criança de quatro anos foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros após passar cerca de 15 horas sob os escombros. No município, 530 pessoas estão desabrigadas.

Em Teresópolis, também na região serrana do RJ, uma criança e um adolescente morreram soterrados. Eles estavam em uma casa que desabou na comunidade da Coreia. Segundo os Bombeiros, na mesma ação, foram resgatados dois adultos com vida. Todos eram da mesma família.

Duque de Caxias e Arraial do Cabo. No município da Baixada Fluminense, um motorista se afogou após o caminhão onde ele estava cair em um rio e, na cidade de Arraial do Cabo, um ambulante foi atingido por um raio e morreu.

No Espírito Santo, foram confirmadas quatro mortes em decorrência das chuvas. Sete pessoas estão desaparecidas. Todas as vítimas estavam em Mimoso do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas tempestades. Duas delas estavam em um lar para idosos. Ainda não há informações sobre as outras vítimas.