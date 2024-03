Delegado alvo de buscas escreveu livro sobre investigação do caso Marielle

O delegado Giniton Lages, ex-titular na DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), alvo de buscas na manhã de hoje, escreveu um livro sobre Marielle Franco (Psol). Ele foi o primeiro a chefiar as investigações sobre a morte da vereadora, mas admitiu erros e foi trocado.

O que aconteceu

Após a mudança, Lages escreveu um livro denominado "Quem matou Marielle?", com 284 páginas, lançado pela editora Matrix. Na capa, a publicação descreve "os bastidores do caso que abalou o Brasil e o mundo revelados pelo delegado que comandou a investigação".