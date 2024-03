Adolescente é apreendido por furtar 82 cartões de banco no Lollapalooza

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar por suspeita de furtar 82 cartões de banco durante o Lollapalooza Brasil, em São Paulo.

O que aconteceu

Adolescente foi apreendido com as dezenas de cartões furtados. A idade dele não foi revelada pela polícia. Ele estava acompanhado de outras duas pessoas, que conseguiram fugir. O jovem foi conduzido ao 11º DP de Santo Amaro, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, no terceiro dia do evento, ocorrido neste domingo (24)

Outras 10 pessoas foram presas, e 44 celulares foram recuperados durante os três dias de evento. Entre os detidos, está um trio suspeito de furtar 32 celulares, além de quatro pessoas que eram procuradas pela Justiça e foram identificados com o uso de câmeras de reconhecimento facial.