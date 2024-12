Acusado de extorsão: quem é delegado preso suspeito de envolvimento com PCC

Delegado era um dos responsáveis por investigação sobre mortes de dois integrantes do PCC. Gritzbach havia sido acusado de ser o mandante dos assassinatos de Anselmo Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, narcotraficante até então influente na facção, e do comparsa Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, 33, motorista dele, executados a tiros em 27 de dezembro de 2021, no Tatuapé, zona leste.

Segundo delator, Baena e Monteiro chegaram a receber R$ 1 milhão em propina na ocasião. O dinheiro teria sido entregue por César Trujillo, dono de uma loja de carros no Jardim Anália Franco, zona leste. O empresário afirmou que os dois policiais foram pessoalmente ao restaurante Sonora receber o dinheiro para entregar ao delegado e ao investigador.

Gritzbach também revelou à corregedoria que após mortes de integrantes do PCC, ele foi sequestrado por membros do "tribunal do crime" da facção e levado para um cativeiro. O sequestro, segundo o empresário, também foi investigado pelo DHPP, mas o caso acabou arquivado porque pessoas ligadas à facção teriam pago R$ 10 milhões — metade ao delegado e, a outra, ao investigador — para não serem presos.

Delegado e policiais investigados tiveram prisão temporária decretada. Segundo promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), a operação desta terça, denominada Tacitus, cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em endereços relacionados a cinco policiais civis, incluindo Baena, e outras três pessoas, além de medidas cautelares autorizadas pela Justiça, como o bloqueio de contas e o sequestro de bens dos acusados.

O que diz a defesa do delegado

Advogados de Baena e Monteiro chamaram prisões de "arbitrariedade flagrante". Em nota, Daniel Bialski e Bruno Borragine esclarecem que "ambos compareceram espontaneamente para serem ouvidos e jamais causaram qualquer embaraço às repetidas investigações".