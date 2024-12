Policiais da Bahia matam 46% mais do que agentes dos EUA

Apesar de também ser o país da lista com mais homicídios registrados (39.492), a letalidade policial no Brasil é desproporcionalmente maior do que nos colegas de G20. Os policiais do Brasil matam uma pessoa a cada seis homicídios registrados no país.

O Canadá, com uma morte pela polícia a cada sete homicídios registrados, é quem tem a segunda pior taxa. O país da América do Norte, no entanto, tem um número de homicídios considerado baixo, com 778 registrados em 2023.