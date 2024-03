Quem é o miliciano infiltrado no PSOL para monitorar Marielle, segundo PF

Os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão infiltraram um miliciano no PSOL, partido ao qual pertencia Marielle Franco, segundo investigação da Polícia Federal. Cabia a ele monitorar os passos da vereadora que, àquela altura, já tivera a morte decretada.

Quem é Laerte Silva de Lima?

Laerte Silva de Lima, 35, é miliciano da região onde Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, tem influência política. Segundo o jornal O Globo, investigações do Gaeco-MPRJ (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público) apontam ele como "um dos braços armados" da milícia de Rio de Pedras, na zona oeste do Rio.

Ele seria um dos responsáveis pelo recolhimento e repasse à milícia das taxas cobradas a moradores e comerciantes da região, ainda de acordo com a publicação. Sua mulher, Erileide, supostamente o ajudava com a contabilidade dos negócios ilícitos.