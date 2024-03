Caso Marielle: Lessa disse que foi a motel abandonado para testar arma

Na delação, Lessa também disse que a arma usada no assassinato estava na comunidade de Rio das Pedras. O ex-PM afirmou que Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, foi quem tirou o armamento na região.

Foi Macalé quem procurou inicialmente o ex-PM para matar a vereadora, afirmou Lessa em sua delação. Em contrapartida, eles "ganhariam um loteamento a ser levantado nas imediações da rua Comandante Luís Souto, Tanque, no Rio de Janeiro", cita a PF.

Além da arma, Lessa recebeu dois carregadores e a exigência de devolver a arma depois do assassinato. "Quando Ronnie começa a discorrer sobre as características da arma se depreende o motivo da referida exigência. Certamente se tratava de arma apreendida ou vinculada ao arsenal de alguma força de segurança pública, ante o caráter restrito do armamento", afirma o relatório da PF.

Em sua delação, o ex-PM Élcio de Queiroz afirmou à polícia que a arma usada no crime era do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). No relatório final da operação a PF afirmou que não conseguiu identificar a arma, nem a origem das munições usadas por Lessa.

A delação de Lessa foi homologada na semana passada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Ontem, a PF prendeu os suspeitos de serem os mandantes do caso Marielle — os irmãos Brazão, o deputado Chiquinho e o conselheiro do TCE-RJ Domingos. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio também foi preso por suspeita de obstruir as investigações.

Armas descartadas

Lessa afirmou à Polícia Federal que a arma foi descartada em um córrego. Após uma reunião em abril de 2018 com os irmãos Brazão, ele e Macalé teriam se encontrado com o assessor pessoal de Domingos, Robson Calixto Fonseca, conhecida como Peixão, e Marcus Vinicius Reis dos Santos, vulgo Fininho.