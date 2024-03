Levar Domingos Brazão a presídio federal é uma violência, diz advogado

O crime da Marielle só foi solucionado porque o Lula assumiu o poder e mudou a Polícia Federal. Se não fosse isso, não teria resolvido o caso Marielle. Ponto. A eleição e a mudança das instituições não são um detalhe. Se o Andrei [Rodrigues] não tivesse assumido a PF, o caso Marielle não teria sido resolvido. Ontem seria um domingo de chuva normal no Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, presidente da Embratur e ex-deputado federal

Tales: Caso Marielle não está encerrado; falta detalhar motivação e demora

A prisão dos supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco não encerra o caso, já que ainda falta esclarecer alguns pontos importantes sobre o crime, comentou Tales Faria. O colunista também questionou a lentidão nas investigações da Polícia Federal sobre o trabalho das autoridades do Rio de Janeiro.

A motivação, explicada pelo ministro [Ricardo] Lewandowski, parece-me algo muito simples para um assassinato. Se for isso, temos que levantar outros casos. Certamente o [Chiquinho] Brazão teve desavenças com muitas outras pessoas na Câmara Federal. E por que não matou? E por que nesse caso [da Marielle] matou? Ainda há muitos fatos nebulosos para dizermos que este caso está encerrado. Não está, definitivamente. Tales Faria, colunista do UOL

