Dino fala em 'ecossistema criminoso' ao votar por prisão de irmãos Brazão

A leitura das peças processuais revela a possibilidade de configuração de um autêntico ecossistema criminoso em uma unidade federada.

Trecho de voto do ministro Flávio Dino, do STF

Validação da decisão de Moraes

Alexandre de Moraes convocou a 1ª Turma do STF para analisar as prisões preventivas feitas ontem. Os ministros têm até as 23h59 de hoje para se manifestar em sessão no plenário virtual.

Segundo a investigação da PF, os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa mandaram matar Marielle porque ela contrariava interesses das milícias que atuam na zona oeste do Rio. As milícias têm ligação com a família Brazão.

Quem são os presos