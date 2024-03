Mulher morre ao escorregar em cachoeira e cair de altura de 8 metros no PR

Jeyce estava com o marido e um casal de amigos. O grupo estava finalizando uma trilha no Morro Capivari Mirim quando aconteceu o acidente, segundo o relato feito à Polícia Militar. Após a queda, o marido desceu a cachoeira para ficar com a vítima e aguardar a chegada dos socorristas.

O investigador da Delegacia de Campina Grande do Sul foi ao local do acidente. Um perito e auxiliares do Instituto de Criminalística também compareceram, segundo a Polícia Militar.

Ao UOL, a Polícia Civil informou que "está apurando o caso e realizando diligências para esclarecer o fato".