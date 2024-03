Tales: Caso Marielle não está encerrado; falta detalhar motivação e demora

A prisão dos supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco não encerra o caso, já que ainda falta esclarecer alguns pontos importantes sobre o crime, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (25).

Ainda falta explicar muita coisa. A motivação, explicada pelo ministro [Ricardo] Lewandowski, parece-me algo muito simples para um assassinato. Se for isso, temos que levantar outros casos. Certamente o [Chiquinho] Brazão teve desavenças com muitas outras pessoas na Câmara Federal. E por que não matou? E por que nesse caso [da Marielle] matou?