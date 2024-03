Nenhuma perfuração foi achada na sucuri morta em Bonito (MS), diz delegado

O delegado responsável pela investigação do caso da sucuri de mais de 6 metros que foi encontrada morta no fim de semana nas margens do rio Formoso, em Bonito (MS), disse que nenhuma perfuração foi encontrada no animal.

O que aconteceu

Perícia no local e na sucuri foi realizada nesta terça-feira (26). A Delegacia de Bonito e peritos, acompanhados pela Polícia Militar Ambiental e por uma bióloga, compareceram ao local onde AnaJulia, como a cobra era identificada por pesquisadores que atuam na região, foi achada.

Perícia não confirmou a informação de que a sucuri teria uma perfuração por arma de fogo. Essa suspeita foi divulgada inicialmente, após relatos de como o animal teria sido achado. Segundo o delegado Pedro Ramalho, a cobra tinha um "pequeno arranhão próximo ao olho", sem perfuração, ressaltando que nenhuma perfuração foi achada na sucuri.