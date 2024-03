Delegado, guardas e advogados são suspeitos de extorquir empresários em SP

Empresários seriam os alvos do grupo. Segundo o MP-SP, mais de dez empresários foram vítimas da suposta extorsão durante um ano.

Invasão de estabelecimentos. O grupo sequestrava ilegalmente bens e valores das vítimas e decretava prisões abusivas, de acordo com as investigações. Eles produziam boletins de ocorrência e inquéritos falsos para ameaçar as vítimas a pagarem os valores exigidos.

Os suspeitos cobravam valores entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões por vítima. Estão envolvidos no cumprimentos dos mandados 15 promotores de Justiça, 10 servidores do MP-SP, 94 policiais militares e 19 policiais civis.

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e OAB sobre a operação. Caso haja resposta, o texto será atualizado.