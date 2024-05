Exército e FAB fazem lançamentos aéreos de mantimentos e água no RS

Ainda na quinta, uma aeronave lançou um fardo de mantimentos para uma família que estava ilhada próximo ao município de Rio Pardo. A aeronave, destinada a buscas na área de enchentes, lançou o fardo com garrafas d'água, alimentos, lanterna e ponchos.

A ação ocorreu após os tripulantes da aeronave jogarem uma mensagem perguntando se os ilhados precisavam de resgate ou de suprimento. "Os moradores são orientados a montar um sinal de 'Y' no chão se precisarem ser resgatados ou 'X' se quiserem mantimentos. Neste caso, os ilhados montaram um sinal de X", explicou a FAB. A Força Aérea Brasileira também transportou 4,5 toneladas de insumos hospitalares e material de resgate da Base Aérea de Canoas para Santa Maria.

Lançamento aéreo de donativos e materiais no Rio Grande do Sul Imagem: FAB

Operação Taquari 2

Exército realiza a Operação Taquari 2 para ajudar as vítimas das enchentes no estado. Aviões do Exército realizam o transporte de suprimentos pelo estado e resgate de pessoas. Helicópteros e veículos também são destinados ao transporte de medicamento e insumo hospitalar, além de alimentos, água e materiais de higiene para pessoas desabrigadas e comunidades ilhadas.

A aviação do Exército também fez o transporte de uma bomba d'água de 2,5 toneladas. O equipamento servirá para garantir o abastecimento, ajudando na captação de água e envio para a estação de tratamento, restabelecendo o fornecimento no município de Canoas, um dos mais afetados no estado.