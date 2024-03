Erro histórico do jornalismo brasileiro, caso Escola Base completa 30 anos

Por mais que ele tenha errado, a gente já conversou e ele já me pediu perdão pelo que aconteceu. Afinal, ele foi a única pessoa de caráter que quis conversar, não foi nem só para pedir perdão, mas falar conosco. Tem muitas pessoas envolvidas, não só as mães e os delegados, há vários repórteres , diz Ricardo.

Valmir Salaro e Ricardo Shimada, filho do casal de proprietários da Escola Base, já falecidos Imagem: Globo/Bob Paulino

Valmir contou ao UOL como se sentiu ao retornar à história para a produção e encarar as pessoas ligadas à Escola Base. "A todo momento, antes dos encontros, eu me perguntava como os envolvidos no caso me receberiam, se aceitariam minhas desculpas, se entenderiam o que me fez fazer aquela primeira reportagem. Então foi um processo difícil, de muita angústia", explica.