Por que a família de Marielle quis evitar que a PF investigasse assassinato

As prisões

A PF entrou no caso oficialmente em fevereiro de 2023, quase cinco anos após o crime ter ocorrido, por determinação do então ministro Flávio Dino, que comandava a pasta de Justiça e Segurança Pública. Até então, o policial reformado Ronnie Lessa e o ex-policial Élcio Queiroz já estavam presos. A investigação, feita em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, foi concentrada em descobrir quem tinham sido os mandantes do crime.

Foram presos Domingos Brazão, que é conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado), e seu irmão, o deputado Chiquinho Brazão (União-RJ), apontados como os mandantes do crime. As prisões foram realizadas no domingo.

Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil à época, também foi detido. Ele é suspeito de ter obstruído as investigações.

Rivaldo chegou a dizer para a família de Marielle em 2018 que "elucidaria o crime". "Ele falou para mim que isso era uma questão de honra para ele", disse Marinete da Silva, em entrevista à Globo News, no último domingo (24). Marinete ainda citou que sua filha conhecia Rivaldo e que confiava nele.