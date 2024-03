Relator da prisão de Brazão sofre acidente de carro, mas diz estar bem

Darci é o relator do pedido de prisão de Chiquinho Brazão na CCJ da Câmara. Ele deu um parecer favorável à prisão na última terça (26), mas a decisão foi adiada após três deputados pedirem mais tempo para analisar o caso.

Chiquinho e o irmão, Domingos, foram presos no último dia 24, suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, em 2018.

Após a comunicação do STF da prisão de um deputado, a CCJ deve se manifestar e o presidente da Câmara leva o caso a plenário. Se a medida cautelar não for aprovada pela maioria dos parlamentares, Brazão pode ser solto.