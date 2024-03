Quem são os deputados que pediram para adiar decisão sobre Chiquinho Brazão

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara adiou ontem a decisão sobre a prisão de Chiquinho Brazão após pedido de vista dos deputados Fausto Pinato (PP-SP), Gilson Marques (Novo-SC) e Roberto Duarte (Republicanos-AC).

O que aconteceu

Gilson Marques argumentou que os parlamentares não tiveram tempo para ler o processo que resultou na prisão de Brazão. Em seguida, Fausto Pinato e Roberto Duarte se uniram no pedido de adiamento. O deputado Rubens Pereira Junior (PT-MA) chegou a sugerir vista de 24 horas para que a medida fosse votada na quarta-feira (27), mas a sugestão não foi aceita pela maioria.

Votação deve acontecer perto do dia 10 de abril. A discussão foi adiada por duas sessões do plenário. Com o feriado de Páscoa e a janela partidária, a votação ficará para a segunda semana do mês que vem. Brazão permanece preso até a votação na Câmara ou nova decisão do STF.