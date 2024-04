Sobe para 5 o número de mortos após atropelamento em procissão em PE

O número de mortos após atropelamento em procissão na cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE) subiu. Todas as pessoas que morreram têm mais de 50 anos.

O que aconteceu

Número de mortos subiu após uma mulher que foi hospitalizada morrer, informou a prefeitura. Ao todo, morreram três mulheres, de 66, 53 e 51 anos, e dois homens, de 68 e 52 anos.

Há 26 vítimas internadas. Nove delas estão no Hospital da Restauração; sete no Hospital Dom Hélder; uma no Hospital Otávio de Freitas, uma em um hospital particular e oito em duas UPAs diferentes do Recife.