Três morrem após ônibus tombar no PR; grupo voltava de evento religioso

Os passageiros estavam voltando para Regente Feijó (SP) após participarem de um encontro religioso em Maringá, no norte do Paraná, segundo a mídia local. O ônibus tombou na altura do município de Santo Inácio.

Duas mulheres e um homem morreram. Outras 19 ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Colorado, Santo Inácio e Maringá.