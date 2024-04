Homem é preso por tráfico de cobras exóticas; polícia achou 47 serpentes

Um homem de 44 anos foi preso por tráfico de cobras exóticas. Serpentes eram criadas na casa dele em Salto, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Foram recuperadas 47 serpentes de espécies variadas, que eram mantidas em cativeiro pelo suspeito. Segundo informações da Polícia Civil, as cobras são típicas de diferentes regiões do planeta, como a corn snake, natural da América do Norte.

O homem, que não teve a identidade revelada, é apontado como o maior traficante de cobras da região. Suspeito, que não tem autorização para criação e venda dos animais, divulgava e comercializava as espécies exóticas de serpentes nas redes sociais.