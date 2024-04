Polícia investiga mortes de cadelas esquecidas em carro de pet shop em MT

Duas cadelas da raça maltês morreram após serem esquecidas em um veículo de transporte de um pet shop em Cuiabá.

O que aconteceu

Os animais foram encontrados desacordados dentro do veículo na tarde de ontem. Elas tinham passado pelo serviço de banho e tosa do pet shop, mas não foram deixadas em casa, afirmou a tutora à Polícia Civil de MT.

Cadelas seriam as últimas da rota de transporte. O dono do pet shop, responsável pelas entregas das cadelas após o serviço de tosa, contou à polícia que esqueceu de deixá-las em casa. Os animais faziam o banho e tosa no mesmo lugar há três anos.