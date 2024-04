1.600 km, 6 estados, 500 agentes: os números do cerco aos presos de Mossoró

Os dois homens que fugiram da penitenciária federal de Mossoró (RN) foram encontrados e presos novamente nesta quinta-feira (4). Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país, que gerou números impressionantes, a começar pelos 500 agentes destacados pela missão.

Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, são classificados como "matadores do CV" [Comando Vermelho], pela polícia, conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no "tribunal do crime".

Veja os números da caçada: