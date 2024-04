Fugitivos de Mossoró (RN) tinham o objetivo de ir para a Bolívia

"Porque agora nós atravessamos uma parte por água. Estamos aqui nesse lugar, tipo uma ilha, esperando alguém buscar nós. Eu acho que hoje ou amanhã chega um carro aqui pra pegar nós. Vai tirar nós de dentro do país", falou. A ilha que Rogério se referia na ligação é a Ilha de Mosqueiro, no Pará, localizada a 70 quilômetros do centro de Belém.

Antes, segundo as investigações, os fugitivos saíram de Icapuí, no Ceará, e fizeram uma viagem de seis dias pela costa. No começo da fuga, eles ficaram um mês em Baraúna, no Rio Grande do Norte.

Já havia recursos, pessoas, veículos, houve embarcação utilizada para um transporte de vários dias e isso tudo nos aponta que a logística ao redor desse grupo era importante e grande.

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal

Captura dos fugitivos

Os dois homens que fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram encontrados e presos na quinta-feira (4). Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país.

Após 50 dias de buscas, os dois detentos que escaparam do presídio de segurança máxima foram encontrados em Marabá (PA), a cerca de 1.600 km de Mossoró. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública montou uma força-tarefa de cerca de 500 agentes para encontrar Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, após a fuga em 14 de fevereiro