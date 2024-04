Homem sai para caçar e morre baleado no RS; há suspeita de tiro acidental

Um homem de 28 anos morreu após ser atingido por um suposto disparo acidental durante uma caçada em Maçambará (RS).

O que aconteceu

A arma de Renan Mattana caiu no chão da caminhonete e disparou acidentalmente, segundo testemunhas. As informações constam no boletim de ocorrência da Polícia Civil, registrado no sábado (6).

Ele foi levado a um hospital de São Borja e teve morte constatada no local. A Polícia Civil aguarda laudos de perícia para determinar as circunstâncias da morte.