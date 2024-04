Criminosos roubam van e obrigam pacientes hospitalares a deixarem o veículo

Uma van com pacientes hospitalares de Cabo Frio (RJ) que iam fazer tratamento no Rio foi roubada no meio do trajeto na manhã de ontem.

O que aconteceu

Criminosos interceptaram o veículo na avenida Brasil, em Bonsucesso. Três pacientes, o motorista e uma monitora da prefeitura estavam no carro no momento da abordagem criminosa.

Pacientes foram obrigados a deixar o veículo. Eles foram resgatados por outros carros que prestavam serviço à prefeitura e levados à delegacia para prestar depoimento.