Governo nomeia novo diretor de presídio de Mossoró após recaptura de presos

A fuga dos detentos de Mossoró foi a primeira registrada na história do Sistema Penitenciário Federal. Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, foram encontrados após 50 dias de buscas.

Fugitivos são "matadores do CV", diz a polícia. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que os fugitivos não integram o alto escalão da facção e que são conhecidos por serem encarregados por assassinatos de pessoas no "tribunal do crime". O UOL não localizou os advogados deles.

Quem é o novo diretor

Ordakowski é servidor desde 2009. Ele se formou em direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) em 2014.

Foi um dos membros fundadores do Grupo de Ações Especiais Penitenciárias - responsável por intervenções federais em penitenciárias estaduais em crise ou operações de resgate e fuga de presos.

Em 2021, ele foi nomeado como chefe da Divisão de Segurança e Disciplina da Penitenciária Federal em Porto Velho, em Rondônia. Ele se tornou diretor da unidade em 2023.