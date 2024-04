Mulher que acusa empresário de estupro diz que foi dopada: 'Memória apagou'

O empresário disse a ela que era uma droga. ''A partir daí, eu não tenho mais lembrança nenhuma, minha memória apagou completamente", afirma.

Mulher diz que acordou com Rodrigo em cima dela. Além disso, ela relatou ter visto manchas de sangue em vários lugares da casa. ''Ele disse que a gente tinha transado em vários lugares, eu disse que tinha ficado muito triste com tudo que tinha acontecido, que ele sabia que eu não queria ficar com ele.''

A polícia não informou quantas mulheres denunciaram Rodrigo formalmente. No entanto, a mulher diz que descobriu que cerca de 20 mulheres também foram violentadas sexualmente por ele, entre abusos, tentativas e estupros consumados.

Entenda o caso

Rodrigo Dib Cavalheira, de 35 anos, foi preso preventivamente por estupro de vulnerável. A prisão, em razão de ''crimes contra mulheres'', foi expedida pela 18ª vara crimina da capital. O Tribunal de Justiça informou que o caso está em segredo e outras informações não puderam ser passadas.

Carvalheira é dono de um restaurante e já foi secretário de Turismo de São José da Coroa Grande. Ele acumula fotos com políticos e famosos nas redes sociais. A família dele é conhecida por ser dona de uma produtora de eventos, envolvida em grandes celebrações de Carnaval.