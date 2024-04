Suspeitos de venda de armas roubadas de arsenal de guerra em SP são presos

Militar teve armas apreendidas em operação. As armas não faziam parte dos objetos roubados do arsenal de guerra, mas a polícia vai investigar se o homem esteve envolvido na negociação das armas.

Relembre o caso

Treze metralhadoras .50 e oito de calibre 7,62 foram furtadas no dia 7 de setembro de 2023. O furto ocorreu enquanto câmeras de segurança estavam desativadas.

O sumiço das armas só foi notado mais de um mês depois, em 10 de outubro.

Após o episódio, o comando do Exército trocou o diretor do arsenal de guerra de São Paulo. Para o lugar do tenente-coronel Rivelino Barata de Sousa Batista, foi nomeado o coronel Mário Victor Vargas Júnior. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União.

Duas metralhadoras de calibre .50 ainda não foram recuperadas. Das 21 armas furtadas, oito foram encontradas em uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro, nove em São Roque, no interior de São Paulo, e outras duas na avenida Lúcio Costa, também no Rio de Janeiro.