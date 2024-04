Família de jovem que morreu em rave no Rio acusa evento de negligência

Os familiares de Lucas Dantas Assis, de 28 anos, que morreu no último domingo (14) após se afogar durante uma rave realizada em Guaratiba, na zona oeste do Rio, acusam a organização do evento de negligência e cobram das autoridades a investigação do caso.

O que aconteceu

Daiana Pimentel, tia de Lucas, afirmou que ele teria ficado submerso na piscina por cerca de 20 minutos. Ela rebateu a versão divulgada pela organização da festa Terratronic, que informou que o jovem foi atendido no posto médico ainda com sinais vitais. "O corpo dele foi encontrado muito tempo depois. Quando chegou o atendimento, cerca de 20 minutos depois, ele já estava em óbito. Foi retirado da água já meio roxo, com os olhos entreabertos", disse em entrevista ao UOL.

A tia também questionou onde estava a equipe de resgate enquanto o seu sobrinho se afogava. "Eles alegam que no local tinha guarda-vidas, bombeiros e equipe médica. Mas por que o meu sobrinho não teve atendimento? Onde estava o guarda-vida? Isso tudo para a gente da família está muito difícil. Foi uma tremenda omissão de socorro deles", denunciou.