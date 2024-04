Hospital pagará volta de brasileira que teve paralisia por bactéria nos EUA

Custo de ambulância aérea é de 200 mil dólares, cerca de R$ 1 milhão. Como agora esse valor vai pago pelo hospital, Luísa diz que a vaquinha que a família estava fazendo para trazer Cláudia de volta será usada para pagar a dívida da internação.

Essa é uma conta que vai seguir a gente de volta para o Brasil. Todo o dinheiro que seria para pagar a ambulância aérea vai ser para pagar a conta dela, que ainda vai acompanhá-la por muitos anos da vida dela.

Cláudia está internada há 2 meses nos EUA

A brasileira, de 23 anos, contraiu uma bactéria rara e desenvolveu botulismo. Ela foi aos Estados Unidos em novembro para fazer intercâmbio em Aspen, no Colorado.

Os sintomas evoluíram rapidamente. Luísa conta que Claudia começou a passar mal no final de fevereiro, depois que saiu do trabalho. "Ela tomou banho, jantou e foi se deitar, mas teve falta de ar, visão embaçada e tontura. Ela mandou mensagem para as amigas irem ao apartamento dela, mas elas só viram de manhã", afirmou a irmã ao UOL.

A família foi comunicada no mesmo dia. Luísa conta que as amigas entraram em contato com ela relatando os sintomas e perguntando o histórico médico de Cláudia. Ela acompanhou a situação da irmã e, em uma semana, embarcou para os EUA após conseguir a emissão do visto emergencial de turista para entrar no país.