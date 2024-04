Professora grampeia bilhete em uniforme de criança de 5 anos no Rio

Ela só ficou sabendo do bilhete ao meio-dia, no fim do período escolar. O caso aconteceu na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti.

A mãe contou que foi acolhida pela diretora no dia do ocorrido. Ela voltou à escola para conversar com a professora envolvida no caso. "Fiquei sem chão".

Uma indignação, vontade de chorar. Quando a gente deixa a criança aqui a gente espera que ela seja bem tratada, bem cuidada. É uma criança de 5 anos! Tudo por causa de uma caderneta que custa R$ 5.

Mãe da criança à InterTV

Servidora foi afastada

A professora foi afastada da função por 30 dias, "a fim de que a servidora não venha a influir na apuração dos fatos". A portaria foi publicada na edição de quinta-feira (18) do Diário Oficial.

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL), diz que foi surpreendido. "Nunca compactuaremos com tal atitude ou qualquer ato que desrespeite e/ou viole os direitos e exponha de forma vexatória as nossas crianças".