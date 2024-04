Ver extrato, ir ao banco e mais: como evitar golpes contra idosos

Estamos na luta para aperfeiçoar a legislação, como passar a exigir que a contratação de empréstimo bancário, no caso da pessoa idosa, só seja feita com assinatura física. Hoje, a facilidade para fazer empréstimo é tão grande que se pode fazer pelo aplicativo, via celular, computador, no caixa eletrônico, etc. Isso abriu uma porta larga para que idosos sejam vítimas desses golpes.

Valmery Jardim Guimarães, do Neapi

Como denunciar

Assim que o golpe for identificado, os especialistas orientam que um parente procure as autoridades policiais competentes para investigar de onde surgiu esse crime.

A partir disso, é possível identificar se foi facilitação do golpe produzido pelo próprio funcionário do banco, ou se foi um golpe ativo por parte de um meliante, por meio de invasão de conta ou algo do tipo.

Amaury Andrade.

Além da delegacia do Idoso, é possível denunciar crimes como esse no Ministério Público e na Defensoria Pública do Estado do Rio, pelo número 129, que orienta o local mais adequado para atendimento. Para quem desconfia ser uma das vítimas, Valmery Guimarães orienta pedir ajuda de pessoas de muita confiança e procurar a Defensoria.