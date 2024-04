Bebê sofre queimaduras durante banho em creche de SC; polícia investiga

O caso aconteceu em 18 de abril em uma creche administrada pela Afasc (Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma).

No mesmo dia, uma segunda criança apareceu com hematomas por todo o rosto em outra creche da Afasc. A escola relatou que o menino foi mordido no momento em que a professora saiu para entregar outro aluno aos pais.

Bebê com hematomas no rosto após levar mordida em creche de Criciúma Imagem: Arquivo pessoal

Segundo a advogada da família, Larissa Apolinário, eles questionam quanto tempo as crianças ficaram sozinhas. "Muito difícil que tenha sido só uma criança e que tenha ocorrido entre o tempo de levar outro aluno aos pais, que buscam as crianças na porta da sala".

Larissa diz que o bebê tem "até marca de unha na pálpebra, como se a outra criança tivesse segurado ele com força". A família pede a liberação das imagens da câmera de segurança da sala para entender o que aconteceu, mas diz que a Afasc "dificulta o acesso".

O bebê passou por exame de corpo de delito no IML, mas o laudo não foi divulgado até a tarde desta terça-feira (23).