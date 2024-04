Porsche estava a mais de 150 km/h em acidente que matou homem em SP, diz MP

Outro lado: procurada pelo UOL, a advogada Carine Acardo Garcia, que representa Fernando Sastre, disse que não iria se posicionar sobre o resultado do laudo.

Motorista disse, em depoimento no começo do mês, que estava em velocidade "um pouco acima do permitido". A informação foi contestada por testemunhas, que indicavam que ele estava em alta velocidade.

Ele também negou ter ingerido bebidas alcoólicas. Mas testemunhas relataram que ele apresentava sinais de embriaguez após o acidente. Imagens de câmeras de um restaurante, obtidas pela TV Globo, captaram uma garçonete retirando bebidas alcoólicas da mesa onde estavam Fernando e amigos antes do acidente.

Imagens de câmeras corporais de PMs que atenderam a ocorrência foram entregues após 22 dias. O conteúdo já havia sido solicitado durante as investigações, gerando críticas do delegado Nelson Alves. Na última sexta-feira, ele foi afastado das investigações e transferido para outra delegacia. A Polícia Civil negou relação entre as críticas e o afastamento. "Mudança normal", disse a pasta.

Drones em reconstituição e câmeras de PMs

Peritos vão usar drones na reconstituição do crime para fazer imagens aéreas. O conteúdo será produzido com o auxílio de scanner 3D, conforme solicitação confirmada pelo MP. "Para elucidar o acidente com detalhes", diz a Promotoria em nota. O escaneamento ocorrerá na próxima quinta-feira (25).