Reconhecimento por foto foi irregular, e professor pode pedir indenização

A prisão baseada em um reconhecimento fotográfico do professor suspeito de um sequestro ocorrido enquanto ele dava aula a 200 quilômetros do local do crime aconteceu de forma irregular, dizem especialistas ouvidos pelo UOL. Segundo eles, o professor pode entrar com pedido de indenização ao Estado.

O que aconteceu

O professor de educação física Clayton Ferreira foi preso após a vítima do sequestro identificá-lo por foto. Ele foi solto dois dias depois. De acordo com o mandado de prisão obtido pelo UOL, o reconhecimento embasou a prisão.

Vítima reconheceu suspeito por foto no portão de casa. À TV Tribuna, a idosa disse que teve dúvidas no momento do reconhecimento e que os policiais foram ao portão da casa dela mostrar a foto, em um celular. Não houve nenhuma sinalização formal para o procedimento. Danilo Reis, advogado do professor, diz que não sabe como a foto dele foi parar com a polícia.