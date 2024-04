Quatro policiais militares em serviço morrem em acidente em Goiás

Nomes das vítimas foram divulgados pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil). São eles: Sargento Gleidson Rosalen Abib; 1º Sargento Liziano José Ribeiro Junior; 3º Sargento Anderson Kimberly Dourado de Queiroz; e Cabo Diego Silva de Freitas.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Também não foi divulgado se o motorista do caminhão sobreviveu. A reportagem tenta contato com a concessionária responsável pela rodovia, que auxiliou no atendimento da ocorrência, para saber mais informações do caso.

Vídeo mostra viatura e caminhão tombados. Uma pessoa que passava pela rodovia gravou um vídeo que mostra os veículos envolvidos no acidente tombados fora da via enquanto funcionários da concessionária auxiliam na ocorrência.

Corporação lamenta a morte dos agentes. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com as famílias enlutadas e expressamos nossas mais sinceras condolências. Que encontrem conforto na lembrança do legado e do compromisso desses heróis da segurança pública", informou a PM em nota ao UOL.

Polícia Civil investiga o caso. O UOL apurou que um delegado se deslocou para o local do acidente nesta noite para acompanhar a ocorrência de perto.