Associação pede na Justiça indenização da Enel por apagões no centro de SP

Associação ainda quer obrigar Enel a melhorar comunicação. A ação pede que, em caso de novos apagões, a distribuidora informe aos clientes sobre a previsão de restabelecimento do fornecimento de energia em, no máximo, 30 minutos, "de forma ativa e individualizada". Em caso de descumprimento, a Pró-Centro sugere multa de R$ 3.000, revertida aos consumidores afetados.

Ação cita envio de geradores de energia, quando necessário. A associação quer que a Enel disponibilize geradores quando as suspensões no fornecimento de eletricidade superarem uma hora, com prioridade "para aqueles que prestem serviços ou produzam produtos essenciais, sejam idosos ou portadores de moléstia grave". Neste caso, a previsão de multa é de R$ 10 mil por dia de descumprimento.

As situações enfrentadas pelos consumidores que utilizam os serviços prestados pela concessionária Enel ultrapassam, em muito, meros percalços ou dissabores, ensejando verdadeiro dano moral, ao se verem reiteradamente impossibilitados de usufruir de um item básico para a sobrevivência humana - energia elétrica -, a qual é imprescindível para inúmeras atividades diárias.

Trecho de ação movia pela Associação Pró-Centro

O que diz a Enel

Empresa não comentou sobre a ação movida pela Pró-Centro. Procurada pelo UOL, a Enel explicou que as ocorrências registradas em novembro e março "são de origens distintas". A primeira foi causada por um "evento climático de força maior" que obrigou a substituição de postes, transformadores e mais de 200 km de cabos elétricos em poucos dias. Já a segunda foi consequência de uma escavação realizada pela Sabesp que "atingiu acidentalmente cabos da rede subterrânea da distribuidora e causou a interrupção da energia para alguns clientes da região".