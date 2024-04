Advogado de Bolsonaro denuncia nova tentativa de invasão ao seu prédio

O suspeito se apresenta como "Lucas". Enquanto o porteiro checa a informação, ele mexe no celular por alguns segundos e vai embora.

Fabio Wajngarten informou que vai registrar um novo boletim de ocorrência. "Por óbvio, não é meu sobrinho nem nessa e nem na outra encarnação. Farei novo boletim de ocorrência", escreveu.

Há menos de um mês, outra tentativa de invasão já havia sido registrada no local. No dia 2 de abril, um casal foi gravado pela mesma câmera de segurança tentando entrar no prédio. A dupla chega ao local em um carro, tenta convencer o porteiro de que eram moradores.

Uma jovem se identificou como "Ana" e disse que morava no primeiro andar. O porteiro desconfia, pergunta se ela "tem certeza" ou se estaria hospedada no prédio. Ela responde: "Isso, sou sobrinha do Charles".

Funcionário do prédio disse à jovem que ninguém deixou recado sobre entrada dela. Na sequência, ela mexe rapidamente no celular e diz que vai entrar em contato com alguém para entrar, mas desiste e afirma que iria voltar mais tarde.