Suspeitos de envolvimento na morte de policial em assalto são presos em SP

Outro preso se chama Jonathan e seria o receptador dos telefones roubados. Ele seria o responsável por apagar os dados dos aparelhos celulares. Por fim, o último preso foi identificado apenas como Vanderlei, responsável pelo estacionamento onde os objetos furtados e roubados eram colocados após os crimes.

Quarteto tinha mandados de prisão temporária e busca e apreensão em abertos, segundo a polícia. Os policiais estiveram em imóveis nos Jardim Brasília, Jardim Damasceno, Jardim Carumbé, Jardim das Laras, e na Casa Verde, todos na zona norte, para cumprimento dos mandados.

Grupo responderá pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) contra o investigador. Apesar de todos os presos serem apontados como envolvidos no crime, as autoridades não descartam que alguma outra pessoa possa ser investigada no andamento das apurações do caso.

Um suspeito de envolvimento no crime, chamado Wallace, já havia sido preso dias após o caso. Esse homem já teria participado de crimes da mesma modalidade.

A arma do policial morto, roubada durante o crime, foi recuperada no dia 6 de março em Minas Gerais. Ela já tinha sido comercializada pelos criminosos.

Polícia apreendeu uma arma de fogo e dois simulacros no imóvel em que Gustavo foi preso. Na residência também havia diversos celulares de possíveis vítimas e duas motocicletas roubadas. Uma motocicleta roubada e com placa adulterada foi achada no endereço de Pâmela. Já no estacionamento usado pelos criminosos foram achados: uma arma de fogo, dois simulacros, um veículo furtado, e uma moto da marca Ducati, que pode ter sido furtada, mas irá passar por exames periciais para a identificação original. Roupas usadas no crime contra o policial também foram encontradas.