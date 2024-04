Homem que bateu Porsche em BH é indiciado e polícia pede volta à prisão

Motorista tirou habilitação após ser solto. Segundo a Polícia Civil, ele, que estava com o documento cassado há 12 anos, concluiu o processo de habilitação em 4 de abril. A polícia pediu à Justiça que a nova CNH fosse suspensa.

Homem foi liberado de primeira prisão após defesa recorrer. Preso em flagrante por embriaguez e homicídio em 11 de dezembro de 2023, o homem continuou na prisão por mais de 15 dias, após uma juíza converter a pena em preventiva. Em 30 de dezembro do mesmo ano, porém, o homem foi liberado para cumprir medidas cautelares após a defesa dele recorrer.

Nós fizemos o pedido de prisão preventiva ao Poder Judiciário, para que ele possa ser preso e responder de acordo com os atos praticados por ele.

Delegado Rodrigo Fagundes, da Polícia Civil de Minas Gerais

Relembre caso

Um homem de 32 anos morreu após um acidente com uma Porsche 911 Carrera em Belo Horizonte. O caso foi registrado em 11 de dezembro de 2023. A vítima, que estava no banco do passageiro, foi arremessada por 20 metros no momento da colisão.

O condutor do carro de luxo - avaliado em mais de R$ 800 mil - ficou ferido. A Polícia Militar o encontrou consciente, mas com sinais de embriaguez. O carro descia no sentido centro da Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, no momento da batida.