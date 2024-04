Pará lidera ranking de estados com comida insuficiente na mesa; veja

A insegurança alimentar no Brasil caiu em 2023, mas ainda continua maior do que em 2013, quando atingiu o menor nível da série histórica da pesquisa. Norte e Nordeste permanecem como as regiões onde a falta de comida é maior —com destaque para o estado do Pará. No outro extremo, a região Sul enfrenta menos problemas alimentares, especialmente em Santa Catarina.

O que aconteceu

O IBGE divide os lares entre aqueles com segurança e insegurança alimentar. Aqueles com segurança alimentar têm acesso regular a comida em quantidade e qualidade nutricional suficientes. As casas com insegurança alimentar são divididas em três categorias: