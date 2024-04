Após caso Joca, aéreas estudam rastrear transporte de animais, diz governo

Discussões terão participação do Congresso Nacional. O Ministério dos Portos e Aeroportos diz que convidará representantes da Câmara e Senado para reunião na próxima terça-feira (30). O objetivo será buscar sugestões para melhorar a qualidade do serviço de transporte aéreo animal no país e analisar projetos de lei em tramitação relativos ao tema.

Ministério promete ainda uma política nacional para transporte de animais. O texto será elaborado após todas essas reuniões, e o governo prevê o lançamento das regras ainda no primeiro semestre deste ano.