Pauladas e 4 dias na UTI: militar narra 8 h de tortura em curso da PM

Primeiramente, o tenente me colocou na frente do turno e disse que se alguém me ajudasse iria ser desligado automaticamente. Fiquei de pé e fui obrigado a segurar um tronco de madeira enquanto jogavam água em mim. Depois, levei spray de pimenta no rosto e me fizeram assinar um documento, que dizia que eu me responsabilizava por futuras lesões. Depois, tudo piorou, relata o soldado.

O soldado, que é conhecido nas redes sociais por compartilhar a rotina de trabalho, diz que também foi obrigado a correr ao redor do batalhão com o tronco acima da cabeça e cantar músicas vexatórias, onde ele deveria se intitular como "coach do fracasso" e "vergonha da família".

Enquanto eu gritava as frases que eles mandavam, era agredido com pauladas nas nádegas, panturrilha e costas. Depois, quando encerrou essa etapa, eu tive que fazer as flexões no solo de punho cerrado. Quando terminei, trouxeram britas e eu precisei fazer as flexões sob elas. Jogaram mais gás de pimenta e começaram a me dar pauladas na cabeça.

Enquanto sofria as agressões, o soldado conta que os policiais novamente pediram para que ele assinasse o documento de desligamento do curso. Como Martins negou, as agressões pioraram.

Levei mais socos e chutes em todas as partes do meu corpo. Me obrigaram a carregar um sino que pesava em torno de 60 quilos. Enquanto carregava, jogavam mais gás de pimenta no meu rosto. Depois, mandavam fazer mais flexões até que por fim, depois de oito horas, eles ordenaram que eu carregasse acima da cabeça um cilindro de 80 quilos, o que era humanamente impossível.

Martins contou que não conseguiu levantar o cilindro e, por isso, segundo ele, voltou a apanhar, principalmente com socos no estômago. Ao não suportar mais as dores, o soldado informou aos policiais que assinaria o documento de desistência.