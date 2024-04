Dois presos fogem de penitenciária no Rio Grande do Norte

Seap informou que presos eram qualificados para prestar serviços na penitenciária. A dupla teria fugido do complexo enquanto trabalhava no local, de acordo com informações do jornal local Tribuna do Norte.

Secretaria esclareceu que deu início à apuração das circunstâncias da fuga. Os dois detentos estão no regime fechado.

As forças de segurança estão mobilizadas para recapturar os detentos. Informações que possam levar a recaptura dos foragidos devem ser repassadas por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo 190.

O secretário da Administração Penitenciária, Helton Edi, marcou uma coletiva de imprensa para esta terça-feira (30).

RN também foi palco de fuga de presídio federal

Os dois homens que fugiram da penitenciária federal de Mossoró (RN) foram encontrados e presos novamente após 50 dias de buscas. Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país, que gerou números impressionantes, a começar pelos 500 agentes destacados pela missão.