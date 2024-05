A gente nem se recuperou da catástrofe de 2023, diz prefeito de Muçum (RS)

Não é só construir uma casa e colocar as pessoas para morarem. Temos que ter acesso, infraestrutura, pavimentação, terraplanagem, luz, água. São muitas outras variáveis. Além, claro, de oferecer serviços essenciais nessas regiões para que as famílias tenham um mínimo de qualidade de vida. É um processo longo. Mateus Trojam, prefeito de Muçum (RS)

Trojam diz que já havia um mapeamento de áreas de riscos, mas que não é possível trabalhar os problemas isoladamente, já que a bacia do rio Taquari compreende muitas cidades.

Anterior a esse evento, nós já tínhamos toda uma organização, inclusive com reconstrução de algumas áreas de risco extremo e iminente. São aquelas áreas que mesmo aquelas inundações menores, já causam um risco, ou então dependendo da inundação, as pessoas ficam ilhadas e não têm como fugir. São áreas que a gente já tinha essa organização por conta dos fenômenos anteriores. Mateus Trojam, prefeito de Muçum (RS)

Vou ser muito franco: pra gente falar em monitoramento, alertas e prevenção, a gente tem que falar em bacia. O rio Taquari tem suas inundações causadas com fenômenos e com influência de toda bacia, que é muito extensa e envolve mais de uma centena de municípios do estado. Pra gente ter uma política pública eficaz nesse caminho, tem que ser um projeto a nível estadual, talvez até com recursos além do estado, com recursos federais. Mateus Trojam, prefeito de Muçum (RS)

