Famílias temem furtos e ficam em área alagada em Porto Alegre: 'não durmo'

Moradores de áreas alagadas do centro histórico de Porto Alegre temem deixar suas casas por medo de saques e furtos. O Guaíba marca 5,28 metros de altura - superior a marcação da enchente de 1941.

O que aconteceu

Eni Verdejo reveza com o marido para dormir em lancheria por medo de furtos e saques Imagem: Lucas Azevedo/Colaboração para o UOL

Casal de comerciantes se reveza para dormir em loja. Eni Verdejo, 60 anos, tem uma lancheria com o marido próximo do apartamento ondem moram. Há três noites eles têm se revezado para cuidar do local. "Não conseguimos fechar as portas porque são elétricas. Então a gente tem que ficar cuidando com medo de entrar alguém ou mais água."

Pessoas desconhecidas têm sido vistas andando pela região, especialmente à noite. "Os últimos dias têm sido bem assustadores. Eu não consigo dormir a noite toda. Tem gente estranha passando aqui na frente do prédio", comenta Ingrid Machado, 27 anos. "Estou desde sexta dormindo pouco a pouco. É muita tensão."